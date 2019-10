Bei einem Verkehrsunfall in Bretzfeld (Hohenlohekreis) wurden ein 81 Jahre alter Fahrer und seine 72 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer von einer Ortsstraße aus die Landstraße 1035 überqueren und bemerkte dabei nach ersten Erkenntnissen ein sich näherndes Auto nicht. Der 18 Jahre alte Fahrer des Autos konnte den Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr in die Beifahrerseite des querenden Fahrzeugs. Der 81-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, die Beifahrerin in ein Krankenhaus kam ebenfalls ins Hospital. Die beiden 18 Jahre alten Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro.

Polizeimitteilung