Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin habe auf eine Bundesstraße abbiegen wollen und dabei den Wagen eines 36 Jahre alten Mannes übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am Mittwoch erlitten der 36-Jährige und der 63 Jahre alte Beifahrer der Frau schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Die 59-Jährige blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei