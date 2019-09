Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind bei einem Verkehrsunfall bei St. Märgen (Breisgau-Hochschwarzwald) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag geriet der 31-Jährige mit seinem Motorrad am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen in einer langen Kurve in den Gegenverkehr. Der Fahrer und die 32 Jahre alten Begleiterin stürzten mit der Maschine. Das Motorrad kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos. Die Schwerverletzten mussten stationär behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25 000.