In einem ICE zwischen Basel und Freiburg sind 108 000 Zigaretten entdeckt worden, die zwei Männer illegal nach Großbritannien bringen wollten. Die vier Koffer der beiden waren voll mit unversteuerten Zigaretten, wie das zuständige Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte. Die Beamten leiteten vor Ort ein Strafverfahren gegen die mutmaßlichen Schmuggler ein, deren Route im Irak begonnen hatte. In Deutschland wäre für die Zigaretten eine Tabaksteuer in Höhe von 17 500 Euro angefallen. Zudem enthielten die Zigaretten eine Kapsel mit Aromastoffen, die auf dem deutschen Markt nicht zugelassen sind.

Polizeimitteilung