Tübingen Zwei mutmaßliche Drogenhändler aus Tübingen in U-Haft

Gleich zwei mutmaßliche Drogenhändler sind der Polizei in Tübingen am Mittwoch ins Netz gegangen. In der Wohnung eines 31-Jährigen fanden Ermittler mutmaßliches Dealergeld, mehrere Waffen und Drogen wie Marihuana und Kokain. Der 31-Jährige, ein mutmaßlicher 22-jähriger Komplize sowie ein 41-Jähriger Kunde wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein 50-Jähriger erregte die Aufmerksamkeit der Polizisten, als er vor einer bevorstehenden Straßenkontrolle flüchtete. Die Ermittler folgten ihm bis zur Haustür. Auf der Flucht ließ der 50-Jährige bereits mehrere Drogentütchen fallen. In der Wohnung des Mannes wurden mehr als ein Kilogramm Marihuana sowie über einhundert Gramm Kokain gefunden. Die zwei Männer sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige und der 41-Jährige sind wieder auf freiem Fuß.

