Zwei Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall bei Rottweil ums Leben gekommen. Die 58 und 64 Jahre alten Männer wurden nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag von einem Autofahrer erfasst, nachdem dieser aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der B462 geraten war. Sie starben beide noch am Unfallort. Der 28 Jahre alte Autofahrer streifte vor dem Zusammenprall noch einen Wagen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge in den Unfall involviert, acht Menschen wurden leicht verletzt.

Mitteilung der Polizei