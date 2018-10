Baden-Baden / DPA

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Baden-Baden ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr noch ein dritter Biker in die Unfallstelle auf der B500. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Eines der Motorräder schleuderte in die Böschung und löste einen kleineren Brand aus, den schließlich die Feuerwehr löschte. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ermittlungen zur Unfallursache liefen am Abend an.

