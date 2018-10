Ludwigsburg Zwei Menschen sterben bei Verkehrsunfall nahe Ludwigsburg

Ludwigsburg / DPA

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10 in der Nähe von Ludwigsburg sind eine 27-jährige Frau und ein 19 Jahre alter Mann gestorben. Ihr Auto war laut Polizei am Montagabend in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert. Der Lkw sei danach mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, dessen Fahrerin sich leicht verletzte. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Der Unfall ereignete sich zwischen Enzweihingen und Hochdorf. Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Sachschaden auf etwa 30 000 Euro.

Pressemitteilung