Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Pforzheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren ein Mann und eine Frau mit einem Auto in Richtung Karlsruhe unterwegs, als das Auto von der Straße abkam und sich überschlug. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und die Schadenshöhe waren bislang noch unklar.

