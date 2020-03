Eine Frau und ein Mann sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos auf der L1129 in Freiberg schwer verletzt worden. Der 49-jährige Mazda-Fahrer sei vermutlich betrunken gegen 1 Uhr am Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Opel einer 48-Jährigen geprallt, teilte die Polizei mit.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige musste zudem eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ein kleiner Hund, der sich zum Unfallzeitpunkt in einem der Autos befand, kam mit einem Schock davon. Er wurde von den Polizisten versorgt und in einem Streifenwagen untergebracht.

Unfall bei Freiberg: Landstraße gesperrt

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar bis 03.30 Uhr gesperrt. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehren Freiberg und Ludwigsburg waren mit fünf Fahrzeugen und vierzig Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern vor Ort.

Pressemitteilung