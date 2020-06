Bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 5 sind am Freitag mehrere Menschen schwer verletzt worden. Zunächst war ein Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Ettlingen auf ein Stauende aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurden drei Lastwagen ineinander geschoben - der 60 Jahre alte Fahrer des verursachenden Lasters wurde mittelschwer verletzt. Das Fahrerhaus wurde bei dem Unfall abgerissen - der Sachschaden wurde auf 130 000 Euro geschätzt. Es bildete sich einen Stau von acht Kilometern Länge.

Später gab es auf der Höhe von Malsch wegen des immer noch bestehenden Rückstaus in Folge des ersten Unfalls einen weiteren Zusammenstoß mit insgesamt drei beteiligten Autos, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf ein Auto auf, das auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stand. Beim Aufprall wurden der 65-Jährige und seine 66 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Die 46 und 44 Jahre alten Insassen in dem anderen Auto wurden ebenfalls schwer verletzt. Dieses Auto schob sich noch in ein drittes, die Insassen in diesem Wagen blieben aber unverletzt. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser. Die Autobahn wurde in der Folge in Fahrtrichtung Nord vorübergehend voll gesperrt - es bildete sich ein Stau von rund sieben Kilometer Länge.