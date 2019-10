Die beiden 17-Jährigen hatten den Geländewagen aus einem Autohaus geklaut, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife wollte die beiden Burschen in der Nacht zum Samstag stoppen. Statt anzuhalten gab der 17-Jährige am Steuer Gas. Nach wenigen Kilometern Verfolgung krachte der Jeep in Thannhausen mit hohem Tempo gegen eine Hauswand. Das Duo wurde schwer verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Ohne Führerschein unterwegs

Der Fahrer stand nach Polizeiangaben unter Drogen und war betrunken. Einen Führerschein hatte keiner der beiden Burschen. Wie die 17-Jährigen das Auto stehlen konnten sollen Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.

Das könnte dich auch interessieren