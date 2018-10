Stuttgart / DPA

Ein Zusteller soll in Stuttgart unzählige Pakete geöffnet und den Inhalt teilweise behalten haben. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen fanden Beamte etliche mutmaßlich unterschlagene Waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Besitzern der geöffneten Pakete dauern an.

Mitteilung der Polizei