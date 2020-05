Eine Straßenbahn ist in Heidelberg mit einem Linienbus zusammengestoßen - ein Fahrgast im Bus wurde leicht verletzt. Zuvor war ein Fußgänger am Dienstagmorgen unachtsam auf die Straße getreten und der Bus musste abrupt bremsen, teilte die Polizei mit. Die Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Der 52-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger setzte seinen Weg fort, so die Polizei. Der Schaden wird auf etwa

25 000 Euro geschätzt.