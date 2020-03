Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein 61 Jahre alter Rollerfahrer die Hand gebrochen. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte ein 30 Jahre alter Autofahrer am Samstagnachmittag in Sindelfingen (Kreis Böblingen) auf der Fahrbahn mit seinem Wagen wenden wollen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Rollerfahrer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Rollerfahrer prallte gegen das Auto. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an Auto und Motorroller schätzte die Polizei auf 3500 Euro.

