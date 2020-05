Am Freitag ist es in Baden-Württemberg noch teils stark bewölkt und regnerisch. Am Wochenende wird es dann zunehmend trocken und sonnig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bringt der Samstag bis zu 20 Grad. Es bleibt trocken. Am Sonntag klettern die Temperaturen bis auf 23 Grad, mit viel Sonne. Der Freitag allerdings startet zunächst bedeckt. Südlich der Donau erwarten die Meteorologen Regen. Dieser soll gegen Mittag nachlassen. Im Norden scheint öfters die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad auf der Alb und 18 Grad in der Kurpfalz.