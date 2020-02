Orkanartige Böen und teils ergiebiger Dauerregen könnten den Einsatzkräften in Baden-Württemberg am Dienstag viel Arbeit verschaffen. In der Nacht war es zunächst vergleichsweise ruhig geblieben. Bis 3 Uhr meldeten die Polizeipräsidien im Südwesten nur vereinzelte umgestürzte Bäume, kleinere Überschwemmungen etwa von Radwegen oder eine vollgelaufene Unterführung wegen eines verstopften Gullys. In der Region Freiburg hatte der Wind Ziegel von zwei Häusern abgedeckt. Für die Morgenstunden und den Vormittag ging die Polizei für viele Regionen aber von einer zunehmenden Zahl an Einsätzen aus.

