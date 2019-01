Dänemark Zugunglück über dem Großen Belt

Odense / Von André Anwar

Für Bo Mikkelsen und 130 weitere Passagiere endet eine Zugfahrt auf der Meeresbrücke über den Großen Belt am Mittwochmorgen im schlimmsten Zugunglück Dänemarks seit 1988. Sechs Menschen sterben, 16 werden verletzt. „Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll“, sagt der im Gesicht kreideweiße Student. Die Passagierin Li Peng sagt: „Ich war so nervös, die Leute zitterten. Wir wussten nicht, wie lange wir danach noch im Waggon sitzen mussten. Es war so, als ob man in einem Film dabei wäre.“ Mehrere Fenster seien zersplittert.

An diesem ersten Arbeitstag im neuen Jahr ist die See sehr stürmisch. Der Schnellzug ist von der Insel Fünen Richtung Insel Seeland und der dortigen Hauptstadt Kopenhagen unterwegs. Dabei kollidiert er um 7.35 Uhr mit vom Sturm abgerissenen Teilen eines entgegenkommenden Güterzuges und muss scharf bremsen. Der Lokführer des Güterzuges hatte nicht bemerkt, dass die grünen Außenplanen und einige Befestigungen von mehreren Waggons, die Bierkästen für den dänischen Getränkekonzern Carlsberg transportieren, fast völlig von Sturmböen auf dem Meer zerrissen worden sind und wild umherflattern. Auch ein leerer Lastwagen ist vom Waggon geweht worden.

Glück im Unglück ist, dass keiner der Züge entgleist und von der hohen Brücke in die stürmische, kalte See hinunterstürzt. Zudem hat der Personenzug gerade erst die Insel Fünen verlassen, wodurch die Rettungsarbeiten vom Land aus deutlich erleichtert werden. Es hätte auch anders kommen können.

Für den weltweit exportierenden dänischen Bierkonzern Carlsberg ist das Unglück ein PR-Alptraum. Es ist nicht geklärt, ob die Planen und Befestigungselemente der Carlsberg-Waggons ausschließlich aufgrund des ungewöhnlich starken Sturms abrissen oder ob sie schlampig befestigt worden waren. „Wir sind zutiefst berührt von dem Unglück“, heißt es von Carlsberg. „Die Frachtfirma hat leider bestätigt, dass es sich um eine Güterzug handelte, der unsere Güter transportierte.“

Zu schnell gefahren?

Verantwortlich für den Carlsberg-Gütertransport ist DB Cargo, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Deren Pressesprecher Jan Wildau sagt, DB Cargo habe keinen Warnhinweis bekommen habe, der eine Güterzugüberfahrt aufgrund des schlechten Wetters verboten hätte.

„Wir werden tun, was wir können, um bei der Aufklärungsarbeit zu helfen“, heißt es von Carlsberg. Das deutsche Transportunternehmen habe die Hauptverantwortung für den Transport gehabt. Ermittlungen sollen nun klären, was genau schiefgelaufen ist.

Unklar ist auch, ob sich die Züge an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten haben. Ein wenig unbehaglich war es schon immer, bei starkem Unwetter mit dem Schnellzug über die dänische Ostsee zu rasen, nur getragen von einer dünnen, hohen Meeresbrücke. Doch bislang galten diese Verbindungen im inselreichen Königreich Dänemark als absolut sicher.

Auf der knapp 6,8 Kilometer langen Unglücksbrücke gibt es Windmessstellen vom Dänischen Meteorologischen Institut, die bei anhaltenden Windstärken von 21 Metern pro Sekunde Güterzügen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometern pro Stunde auferlegen.