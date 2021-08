In Tschechien hat sich am Mittwochmorgen ein schweres Zugunglück mit Verletzten und Toten ereignet

Bei einem Zugunglück am Mittwoch in Tschechien soll es zahlreiche Verletzte sowie mindestens zwei Tote geben. Mindestens sieben der verletzten Menschen sollen sich noch in einem kritischen Zustand befinden.

Der Unfall soll sich auf der Strecke bei Domazlice / Taus nahe der deutschen Grenze zu Bayern ereignet haben. Zuerst hatte unter anderem „Radio Prag“ unter Berufung auf tschechische Medien sowie die tschechischen Bahnen über den Vorfall berichtet.

Alex: Zug der Länderbahn bei Zugunglück in Tschechien beteiligt

Bei dem schweren Zugunglück ist ein Zug des privaten deutschen Anbieters Länderbahn (Alex) involviert. Wie das Unternehmen mitteilte, sei dieser am Mittwochmorgen auf der Strecke zwischen München und Prag unterwegs gewesen. Die Länderbahn habe mehrere deutsche und tschechische Notfallmanager zur Unfallstelle entsandt. Weitere Infos zu dem Unglück teilte das Unternehmen zunächst nicht mit. Nach Angaben der tschechischen Agentur CTK war der Zug in München gestartet.

Einsatzkräfte versammeln sich am Unfallort, an dem am Morgen zwei Züge in der Nähe des Dorfes Milavèe zwischen den Bahnhöfen Domalice und Blíejov zusammenstießen. Ein aus München kommender Expresszug ist in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Zwei Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, berichtet die Agentur CTK.

Zugunglück in Tschechien: Einer der Züge sollte von München nach Prag fahren

Die deutsche Nachrichtenagentur DPA schrieb hierzu am Morgen unter Berufung auf die Agentur CTK: „Ein aus München kommender Expresszug ist in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Zwei Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK am Mittwoch unter Berufung auf die Rettungskräfte.“ 38 Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen seien in einem kritischen Zustand.

„Die Situation ist ernst, ich bin auf dem Weg zum Unglücksort“, teilte der tschechische Verkehrsminister Karel Havlicek mit. Der Expresszug München-Prag habe nach ersten Erkenntnissen bei Domazlice (Taus) nahe der deutschen Grenze ein Haltesignal überfahren. Er sei dann mit dem Nahverkehrszug, einem sogenannten RegioShark, kollidiert. Letzterer verkehrt auf der Strecke Pilsen (Plzen)-Domazlice.

Unfall in Tschechien: Hubschrauber nach Zugunglück im Einsatz

Die Nachrichtenagentur AFP schrieb in einer ersten Meldung: „Wie die Polizei mitteilte, kollidierten im Dorf Milavce nahe der Grenze zu Deutschland zwei Züge. ,Wir können bestätigen, dass zwei Menschen am Unglücksort gestorben sind’, erklärte die tschechische Polizei im Onlinedienst Twitter.“

Dutzende Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber und weitere Krankenwagen wurden angefordert. Die DPA berichtete sogar von vier Helikoptern, die Verletzte in umliegende Krankenhäuser bringen sollten.

Zugunglück in Tschechien: Unfall ereignet sich gegen 8 Uhr

Laut den Tschechischen Bahnen ereignete sich das Unglück gegen acht Uhr morgens zwischen den Bahnhöfen Domažlice und Milavče. Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet. Die Regierung hat ein Modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht. Erst vor einem Jahr waren im Erzgebirge nahe der deutschen Grenze zwei Züge frontal zusammengestoßen. Dabei waren zwei Menschen gestorben, darunter ein Deutscher. Im Juli vergangenen Jahres waren in Tschechien bei zwei Zugunglücken drei Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden.