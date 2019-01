Gefahr auf dem Eis Zugefrorene Seen und Flüsse: Das müssen Hundehalter beachten

Zugefrorene Seen und Flüsse: Das müssen Hundehalter beachten

Ulm / Uwe Keuerleber

Hunde sollte man nicht auf Eisflächen lassen. Schon ein geringes Gewicht birgt die Gefahr, dass der Vierbeiner im Eis einbricht.

Wer bei Minusgraden mit seinem Hund unterwegs ist, sollte darauf achten, dass sein Vierbeiner keine zugefrorenen Seen oder Flüsse betritt. Denn was für den Menschen gilt, sollte auch für den Hund gelten.

Auch wenn es niedlich aussehen kann, wenn der Hund über das Eis schlittert, bleibt die Gefahr, dass das Tier einbricht. Deshalb ist es wichtig, den Hund in der Nähe von zugefrorenen Gewässern anzuleinen.

Was tun, wenn mein Hund einbricht?

Kommt es trotz Vorsicht zu einem Unfall im Eis, sollte man nicht versuchen, das Tier selbst zu retten – die Gefahr, selbst auch einzubrechen, ist zu groß. Stattdessen muss die Feuerwehr alarmiert werden. Für die Einsatzkräfte ist solch eine Rettung nichts Ungewöhnliches.

„Die Rettung von Mensch und Tier ist im Feuerwehrgesetz geregelt“, erklärt der Kommandant der Feuerwehr Ulm, Hansjörg Prinzing. Knapp 150 Tiereinsätze verzeichnete die Feuerwehr Ulm im Jahr 2017.

„Das waren Einsätze aller Art“, berichtet Prinzing. Die Zahl an Hunden, die auf Eisflächen eingebrochen waren, ist dabei jedoch sehr gering, so der Kommandant. Kosten fallen für den Rettungseinsatz nicht an – solange keine Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Gefahr auf dem Eis: Sehnenzerrungen und Muskelrisse

Aber nicht nur die Gefahr des Ertrinkens besteht bei übermütigen Vierbeinern. Die Ulmer Tierärztin Christine Waage warnt aus einem anderen Grund vor der rutschigen Fläche: „Bei Hunden, die auf Eisflächen ausrutschen, kommt es schnell zu Sehnenzerrungen und Muskelrissen, gerade wenn sie mit den Hinterbeinen ausgrätschen“.

Die Gefahr einer Unterkühlung ist gerade bei Hunden mit wenig Körpermasse und kurzem Fell groß, so Waage. Beim Spaziergang am Uferrand rät die Tierärztin, den Hund anzuleinen, besser noch am Geschirr zu führen.

Denn sollte der Hund im Eis einbrechen ist es einfacher, ihn am Geschirr hochzuziehen, als nur an der Leine um den Hals, was zu Kehlkopfquetschungen führen kann.

Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Gefahr einer Unterkühlung des Magens und Entzündungen, wenn der Hund große Mengen Schnee und Eis gefressen hat.

