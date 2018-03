Ohlsbach Zug erfasst Auto: Fahrerin überlebt, Hund tot

Ohlsbach / DPA

Ein Zug hat beim Bahnübergang in Ohlsbach (Ortenaukreis) ein Auto erfasst und 50 bis 70 Meter mitgeschleift. Die 51 Jahre alte Fahrerin konnte das Auto rechtzeitig vor dem Zusammenstoß kurz nach Mitternacht verlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Hund, der sich noch im Wagen befand, wurde bei dem Unfall getötet. Die 51-Jährige hatte das Auto zuvor in das Schotterbett der Gleise gefahren. Bei ihr wurde nach Polizeiangaben ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unbekannt. In dem Zug befanden sich keine Fahrgäste.

Pressemitteilung