Techno-Party Zürich tanzt : Street Parade rechnet für einer Million Besuchern

Zürich / dpa

Zu einer der größten Technoparty der Welt werden an diesem Samstag in Zürich mehr als eine Million Tanzfreudige erwartet. Die 27. Street Parade steht unter dem Motto „Kultur der Toleranz“. Rund 20 dekorierte Musikwagen, sogenannte Love Mobiles mit meterhohen Soundboxen, wollen der tanzenden Menge in oft schrillen Kostümen mit stampfender Musik in House-, Techno- Jungle- und Rave-Sound einheizen. Die teils mehr als 30 Meter langen Wagen ziehen ab 13 Uhr um das Seebecken der Innenstadt. Dazu legen auf zahlreichen Bühnen in der Stadt namhafte und neue DJs auf.

Begonnen mit zwei Musikwagen

Weil Teilnehmer in der Vergangenheit immer öfter Falschgeld auf die Theke legten, akzeptieren die Getränkestände in diesem Jahr nur Schweizer Franken. Die Street Parade begann in Zürich 1992 mit zwei Musikwagen und 2000 Teilnehmern.