Sigmaringen Zu Hause lernen: Gericht verhandelt Klage von Privatschule

Sigmaringen / DPA

Lernen per Internetplattform statt in der Schule: Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat sich am Dienstag mit der Klage einer Privatschule in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) befasst, in der die Schüler vor allem am heimischen Computer sitzen und via Internet unterrichtet werden sollen. Wie ein Gerichtssprecher sagte, hatte das Regierungspräsidium Tübingen als Schulbehörde dem Konzept keine Genehmigung erteilt. Dagegen hat der Trägerverein der Schule geklagt. Der Verein will eine evangelische Grundschule und eine Haupt- und Werkrealschule nach diesem Modell betreiben.

