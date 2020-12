Die bekanntesten Anbieter für Videotelefonie sind wohl Zoom, TeamViewer, Skype und Cisco Webex. Die gute Nachricht ist: Alle Programme sind kostenlos nutzbar und lassen sich leicht installieren, sowohl auf dem Computer als auch dem Smartphone. Das bescheinigt die Stiftung Warentest in einem Vergleich allen Anbietern.

Die schlechte Nachricht: Stiftung Warentest konnte keinem Anbieter eine gute Note für den Datenschutz geben. Alle Anbieter erlauben mindestens zehn Teilnehmer.

Einige Anbieter erlauben auch die Einwahl per Festnetz-Telefon

Bei Cisco, Zoom und Skype gibt es eine Option, die im Familienkreis nützlich sein kann, speziell für wenig technikaffine Omas und Opas oder aber in Regionen mit langsamen Internet: man kann sich per Festnetz in die Runde einwählen. Dann sieht man zwar die Verwandten nicht, kann sich aber zumindest mit ihnen unterhalten.

Stichwort langsames Internet: In dem Fall empfiehlt Stiftung Warentest das Programm Jitsi. Zoom ist hier die schlechteste Wahl. Allerdings reicht in der Regel eine Internetverbindung mit 2 Megabit pro Sekunde, um ein flüssiges Bild zu haben. Unter dem Strich schneiden von den genannten Anbietern Skype, TeamViewer und Jitsi am besten ab.