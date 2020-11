Zollbeamte haben am deutsch-schweizerischen Grenzübergang in Rheinfelden einen Mann kontrolliert, der zu viele Waldpilze gesammelt hat. Der 51-Jährige präsentierte einen Korb mit verschiedenen Pilzen, insgesamt drei Kilogramm, wie der Zoll am Donnerstag mitteilte. In Deutschland sei aber nur das Sammeln von einem Kilo pro Tag und Person erlaubt. Nach der Kontrolle Ende Oktober musste der Mann aus der Schweiz daher wieder zwei Kilogramm Pilze abgeben und 200 Euro hinterlegen. Dieser Betrag war als Sicherheit für das Bußgeld fällig, welches nun auf ihn zukommt.