Bei einer Personenkontrolle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Polizisten in Zivil verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag wollten die Beamten in der Nacht zum Sonntag eine dreiköpfige Gruppe kontrollieren, die sie verdächtigten, Betäubungsmittel bei sich zu haben. Dabei brachten sie einen 25-Jährigen, der mehrfach versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen, zu Boden. Der Mann wehrte sich und verletzte dabei die Beamten und sich selbst. Die Polizisten stellten Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Mitteilung der Polizei