Heidelberg Zigarettenkippe Ursache für Brand in Heidelberger Altstadt

Heidelberg / DPA

Eine nicht vollständig ausgedrückte Zigarette hat das Feuer in der Heidelberger Altstadt am vergangenen Mittwochmorgen ausgelöst. Die Kriminaltechnik habe die Kippe im Hinterhof der Gaststätte, wo der Brand ausgebrochen war, als Ursache identifiziert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen eine 28-jährige Frau werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Schaden in der Gaststätte und dem Mehrfamilienhaus, in dem sie sich befindet, betrage 200 000 Euro.

Mittwochfrüh hatten zahlreiche Bewohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Zwei Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnräume zurückkehren. Keiner von ihnen wurde verletzt, ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie auf die Nachbarhäuser übersprangen.

