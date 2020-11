Die 19.000-Einwohner-Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis in NRW befindet sich nach einem Corona-Ausbruch in der Industrie im Ausnahmezustand. Unter anderem wurde das Rathaus für den Publikumsverkehr gesperrt, heißt es.

Schuld ist laut Medienberichten das Stoßdämpferwerk von Autozulieferer ZF Friedrichshafen. In dem Werk sind bisher 91 von knapp 700 Mitarbeitern positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, wie am Mittwochmorgen bekannt wurde. Von Donnerstag bis Sonntag wird der Standort daher vorübergehend geschlossen. Alle Beschäftigten müssen sich einem Corona-Test unterziehen.

Corona bei ZF in Eitorf: Wohl keine Hygienemängel im Werk

Wie es zu dem Ausbruch kam, ist indes unklar. Das Gesundheitsamt soll der Firma bestätigt haben, dass im Werk keine Hygienemängel vorliegen, so Medienberichte. ZF hat seinen Firmensitz in Friedrichshafen am Bodensee. Eitorf liegt etwa 35 Kilometer östlich von Bonn.