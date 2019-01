Befragung Zeugen sagen im Prozess um Patientenmorde aus

Oldenburg / dpa

Im Prozess gegen den wegen 100-fachen Mordes angeklagten Ex-Krankenpfleger Niels Högel wollen die Richter am Donnerstag (9.00 Uhr) die ersten Zeugen befragen.

Gleich zu Anfang soll der Leiter der Polizei-Sonderkommission aussagen. Diese hatte die mutmaßliche Mordserie im Herbst 2014 umfassend aufgerollt und mehr als 130 Gräber von ehemaligen Patienten der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst öffnen lassen. Danach will das Landgericht zwei Polizistinnen befragen, die mit den Ermittlungen am Klinikum Oldenburg zu tun hatten. Rund 120 Nebenkläger wollen in dem Prozess erfahren, wie und warum ihre Angehörigen starben. Die Staatsanwaltschaft wirft Högel vor, seinen Opfern verschiedene Medikamente gespritzt zu haben, die Herzversagen oder andere lebensbedrohliche Komplikationen auslösten. Danach soll er versucht haben, die Patienten wiederzubeleben, um sich vor Kollegen als heldenhafter Retter zu profilieren. Der Angeklagte hat die Morde an 43 Patienten vor Gericht gestanden. Fünf Taten bestreitet er. In den anderen Fällen kann er sich nicht erinnern, wie er sagt.

Das könnte dich auch interessieren