Eine leblose Rennradfahrerin haben Zeugen bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) gefunden. Die Frau habe neben einer Landstraße gelegen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach einer Reanimation kam sie am Samstag in eine Klinik. Dort starb sie wenig später. Die Beamten gehen davon aus, dass die 50-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme gestürzt war.