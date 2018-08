Pforzheim/Kieselbronn Zertrümmerte Hand eines 55-Jährigen gerettet

Pforzheim/Kieselbronn / DPA

Dank eines schnellen Rettungseinsatzes bei Pforzheim haben Ärzte die zertrümmerte Hand eines Bauarbeiters erhalten können. Die Hand des 55-Jährigen sei vor zwei Monaten in Kieselbronn (Enzkreis) zwischen einem Baggerteil und einer Wand eingeklemmt worden, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Freitag in Pforzheim mit. Die Hand war mit dem Arm nur noch durch die Haut verbunden.

Eine Nachbarin hörte den Angaben zufolge den Bauarbeiter um Hilfe rufen und wählte den Notruf. Bereits 80 Minuten später sei er in einer Stuttgarter Spezialklinik operiert worden, sagte eine DRK-Sprecherin. Das Zusammenspiel aller Rädchen des Rettungsdienstes sei sehr gut gewesen. Im Einsatz waren demnach unter anderem ein Notarzt und ein Hubschrauber. Der 55-Jährige befinde sich nach mehreren Operationen nun auf dem Weg der Besserung.