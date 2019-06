Ein Zeitungsausträger ist während seiner Arbeit in Oberwolfach (Ortenaukreis) von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Aus unbekannten Gründen war die Handbremse des Wagens nicht richtig angezogen und das Auto „machte sich selbstständig“, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der zu dem Zeitpunkt nicht im Auto saß, hatte offenbar von außen versucht, sein Fahrzeug aufzuhalten. Er wurde am Donnerstagmorgen zunächst am Ort versorgt, sollte später aber noch in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es. Das Alter des Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht sagen.