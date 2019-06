Ein 75 Jahre alter Zeitungsausträger ist in Oberwolfach (Ortenaukreis) von seinem eigenen Auto überrollt worden. Er wurde schwer verletzt und starb im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Senior hatte sein Auto vermutlich nicht ausreichend gegen das Wegrollen an einer steilen Strecke gesichert. Als er bemerkte, dass sein Wagen zurückrollte, versuchte er wohl noch, ihn mit eigener Kraft zu stoppen. Hierbei wurde er laut Polizei dann überrollt.

