Zeitumstellung im März: Sommerzeit. Ab dem 28.03.2021 ist es morgens länger dunkel, abends dafür länger hell. Wir fragen uns auf ein neues: vor- oder zurückstellen? Wann kommt die Winterzeit?

Um wie viel Uhr muss ich meine Uhr umstellen? Wie ist das bei dem Android-Smartphone oder iPhone? Findet die Uhrumstellung in den USA am selben Wochenende statt? Seit wann gibt es die Zeitumstellung? Und hätte sie nicht längst abgeschafft werden sollen? Wir klären alle Fragen und haben euch Tipps und Eselsbrücken, wie ihr euch die Zeitumstellung merken könnt.

Wann ist die Zeitumstellung der Uhren auf Sommerzeit?

Für die Sommerzeit gilt jedes Jahr die gleiche Regel: Die Uhr wird am letzten Sonntag im März umgestellt. 2021 erfolgt die Zeitumstellung am Sonntag, den 28. März. Wir stellen die Uhren also in der Nacht von Samstag auf Sonntag von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Die Stunde dazwischen gibt es quasi nicht. Dadurch wird diese Nacht um eine Stunde kürzer. Morgens bleibt es somit länger dunker, abends dafür aber auch länger hell.

Zeitumstellung März 2021: Vor oder zurück?

Zeitumstellung jedes Jahr nach dem gleichen Prinzip, dennoch haben viele Menschen Probleme, sich zu merken, wann die Uhren vor- und wann sie zurückgestellt werden. Es gibt zahlreiche Zwar erfolgt diejedes Jahr nach dem gleichen Prinzip, dennoch haben viele Menschen Probleme, sich zu, wann die Uhren vor- und wann sie zurückgestellt werden. Es gibt zahlreiche Tipps und Eselsbrücken , um sich die Umstellung besser einzuprägen. Hier sind einige Beispiele:

Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, entsprechend wird die Uhr vorgestellt. Im Herbst stellt man die Möbel zurück, die Uhr wird zurückgestellt.

Im Sommer zeigt das Thermometer Plus-Grade, im Winter Minus.

Im Winter stellt man die Uhr hinter.

Die Uhr wird immer Richtung Sommer gestellt - im Frühling vor, im Herbst zurück.

Frühjahrsmüdigkeit: Da im Frühjahr die Stunde vorgestellt wird, fehlt uns eine Stunde Schlaf.

Die Jahres-Regel: Im Frühling hat man das Jahr noch vor sich, im Herbst den Großteil schon hinter sich.

Die Uhren werden am 25. Oktober eine Stunde zurückgestellt.

© Foto: dpa-infografik GmbH

Zeitumstellung USA auf Sommerzeit

Die Sommerzeit wird in den USA als „Daylight Saving Time“ (z. dt. „Tageslicht-Spar-Zeit“) bezeichnet und beginnt in den meisten Bundesstaaten am zweiten Sonntag, 14.03.2021, im März. Dabei wird die Uhr auf ebenfalls eine Stunde vorgestellt.

In den USA werden die Uhren im Herbst zurückgestellt - allerdings immer eine Woche später als in Deutschland. Folglich werden die Uhren am Sonntag, 7. November 2021 um eine Stunde auf Winter- bzw. „Normalzeit“ zurückgestellt.

Seit wann gibt es die Zeitumstellung?

Seit 1980 werden die Uhren von der normalen Zeit, der umgangssprachlichen Winterzeit, auf die Sommerzeit umgestellt. Die Idee hinter der Zeitumstellung: Energie einsparen – das Tageslicht besser nutzen. Diese Überlegung fand insbesondere vor dem Hintergrund der Ölkrise 1973 statt. Ein weiterer Grund war zudem die Anpassung an die Nachbarländer, in denen die Regelung schon früher eingeführt worden war.

abends länger hell, wodurch angenommen wurde, dass weniger Strom für Licht verbraucht wird. Wie das nicht weniger Energie verbraucht. „Zwar wird durch die Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht angeknipst – im Frühjahr und Herbst jedoch wird in den Morgenstunden auch mehr geheizt. Das hebt sich gegenseitig auf. Die Zeitumstellung spart im Saldo daher keine Energie.“ Durch die Umstellung auf die Sommerzeit bleibt es, wodurch angenommen wurde, dass wenigerverbraucht wird. Wie das Umweltbundesamt schreibt, wird durch die Sommerzeit jedochverbraucht. „Zwar wird durch die Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht angeknipst – im Frühjahr und Herbst jedoch wird in den Morgenstunden auch. Das hebt sich gegenseitig auf. Die Zeitumstellung spart im Saldo daher keine Energie.“

Sommer- oder Winterzeit - Welche ist die richtige Zeit?

In Deutschland wurde die Zeitumstellung von der Normalzeit, meistens als Winterzeit bezeichnet, auf die Sommerzeit eingeführt. Die eigentlich „richtige“ Zeit ist demnach die Winterzeit.

Zeitumstellung 2021 abgeschafft?

Ewige Sommerzeit oder ewige Winterzeit? Beides wäre denkbar. Vergangenes Jahr im März hat das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt.

Dass es dazu kommt, ist aber mehr als fraglich - ein schnelles Ende der halbjährlichen Zeitumstellung auf europäischer Ebene ist derzeit nicht in Sicht, weil es keine ausreichende Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten gibt, welche Zeit künftig gelten soll. Ein Flickenteppich verschiedener Zeitzonen unter Nachbarstaaten soll vermieden werden. Es fehle derzeit eine europaweite Folgenabschätzung, hieß es dazu zuletzt von der Bundesregierung.

Fiele die Zeitumstellung tatsächlich weg, gäbe es zwei Szenarien:

“Ewige Sommerzeit": Die Sonne würde in Deutschland am kürzesten Tag des Jahres erst gegen 9:30 Uhr morgens aufgehen.

Bei der dauerhaften Winterzeit würde die Sonne am längsten Tag des Jahres schon kurz nach 20:30 Uhr untergehen.

Zeitumstellung 2020 und 2022 in Deutschland

Im vergangenen Jahr wurden die Uhren im Frühjahr, am 29. März 2019, auf Sommerzeit und am 25. Oktober 2020 auf Winterzeit umgestellt.

Im kommenden Jahr findet die Zeitumstellung 2021 an folgenden beiden Daten statt:

Sonntag, 28. März 2021

Sonntag, 31. Oktober 2021

Sonntag, 27. März 2022

Sonntag, 30. Oktober 2022

Negative Folgen der Zeitumstellung

Häufig wird über den Sinn der eingeführten Sommerzeit diskutiert. Mediziner haben festgestellt, dass die Zeitumstellung negative Auswirkungen auf den Biorhythmus unseres Körpers haben kann. Manche empfinden sie als eine Art Mini-Jetlag.

gesundheitliche Probleme gehabt zu haben. Die meisten von ihnen fühlten sich schlapp und müde. Zwei Drittel klagten auch über Einschlafprobleme und Schlafstörungen. Auch schlechtere Konzentrationsfähigkeit, Gereiztheit und depressive Verstimmungen zählen wohl zu den Auswirkungen. Laut einer Umfrage der DAK-Gesundheit gibt ein Viertel der Befragten an, durch die Zeitumstellung schon einmalgehabt zu haben. Die meisten von ihnen fühlten sichund. Zwei Drittel klagten auch überund. Auch schlechtere Konzentrationsfähigkeit, Gereiztheit und depressive Verstimmungen zählen wohl zu den Auswirkungen.