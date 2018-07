Stuttgart Zeitreise in Stuttgart: Straßenbahn-Korso durch die Stadt

Stuttgart / DPA

Nutzer der Straßenbahnen in Stuttgart haben am Wochenende eine kleine Zeitreise machen können. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) schickte am Sonntag zahlreiche historische Fahrzeuge durch die Stadt. Neben einer Straßenbahn-Oldtimerlinie waren auch historische Omnibusse unterwegs, wie die SSB mitteilte. Hintergrund war das 150-jährige Bestehen der Straßenbahn in Stuttgart, das am Wochenende gefeiert wurde. Am 28. Juli vor 150 Jahren fuhr demnach am Charlottenplatz die erste Pferdebahn.

Die sonnengelbe Farbe haben sich die SSB-Fahrzeuge über die Jahre hinweg bewahrt, wie an den Gefährten zu erkennen war. Die ebenfalls gelbe Oldtimerlinie, die durch Stuttgart fuhr, trug die Aufschrift „Zeit für eine Zeitreise“. Höhepunkt sollte ein Fahrzeug-Korso sein.

