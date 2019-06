Zehntausende Rockfans werden am Pfingstwochenende zu den Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ in der Eifel und „Rock im Park“ in Nürnberg erwartet. Mit den beiden großen Spektakeln startet traditionell der Festival-Sommer. Als Headliner stehen Slipknot, Tool und die Ärzte auf dem Programm. Insgesamt 75 Bands haben sich vom 7. bis 9. Juni angekündigt - sie treten in der Regel im Wechsel am Nürburgring und auf dem Nürnberger Zeppelinfeld auf. In Nürnberg werden mehr als 70.000 Rockfans erwartet, am Nürburgring sind es sogar mehr als 80.000.