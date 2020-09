Ein zehn Jahre alter Junge hat in Ravensburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Angaben der Beamten zufolge hat der Junge in der Nacht auf Donnerstag einem ihm unbekannten Menschen aus Bremen über sein Smartphone eine Nachricht geschrieben, in der er äußerte sich umbringen zu wollen und die Waffe bereits in der Hand zu halten. Daraufhin hat sich der Empfänger der Nachricht an die Polizei gewandt, die den Aufenthaltsort des Handys ausfindig machte. Kurz darauf suchten Polizisten die Wohnung des Jungen auf in der er sich mit seinem Vater befand. Der Zehnjährige gab zu die Nachricht an den Unbekannten versandt zu haben. Weshalb der Junge die Nachricht verfasste, sei noch unklar. Mit weiteren Konsequenzen müssten der Vater und sein Sohn jedoch nicht rechnen, so ein Polizeisprecher.