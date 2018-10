Freizeit Zehn tolle Dinge für die dunkle Jahreszeit

Next

Ulm / Von Gudrun Sokol

1 Homing/Cocooning

Daheim sein und sich einkuscheln – mehr sagen die beiden Trend-Begriffe im Prinzip nicht aus. Ist auch nicht wirklich trendig, sondern seit jeher so, dass mit den grauer und kürzer werdenden Tagen das eigene Zuhause wieder mehr in den Lebensmittelpunkt rückt: auf dem Sofa lümmeln und stundenlang Filme oder mehrere Serienfolgen am Stück gucken (nennt man heutzutage „Binge Watching“), ein schönes Buch lesen oder Hörbuch einlegen und einfach mal die Augen zumachen.

2 Kochen

Herbstzeit ist Erntezeit. Viele Lebensmittel aus der Region kommen jetzt frisch auf den Tisch: Aus Pilzen, Rosenkohl und anderen Kohlsorten, Kürbis und Co. lassen sich herrliche Suppen und Aufläufe zubereiten. Anregungen finden sich an jeder Ecke. Und all die Kochbücher, die man irgendwann mal angeschafft oder geschenkt bekommen hat – sind doch viel zu schade, um im Regal Staub anzusetzen.

3 Nüsse sammeln

Walnüsse, Haselnüsse oder Esskastanien – jetzt ist die richtige Zeit zum Selbersammeln. Und 2018 ist ein ausgesprochen gutes Jahr für Nuss-Liebhaber. „Trotz des trocken-warmen Hitzesommers erleben wir überregional eine Mast bei Eicheln, Bucheckern, Ahornen sowie Hasel- und Walnüssen“, sagt Stefan Bosch, Fachbeauftragter des Naturschutzbundes (Nabu) Baden-Württemberg. Sammler nehmen also Siebenschläfern, Haselmäusen und Eichhörnchen angesichts des herbstlichen Überangebot heuer – entgegen anders lautenden Meldungen – nichts weg.

4 Teetrinken

Ob Grüntee, Schwarz- oder Früchtetee: Hier gibt die Natur für jeden Geschmack etwas her. Vergleichsweise neu in Mitteleuropa: Weißer Tee aus China. Wird schonender verarbeitet und weniger heiß überbrüht als Früchte- oder Schwarztee und hat daher (trotz seines vergleichsweise milden Geschmacks) weitere Inhaltsstoffe vorzuweisen. Zum Beispiel Koffein, Vitamine, Mineralstoffe sowie die viel beschworenen Antioxidantien, die das Immunsystem stärken. Beste Einstimmung auf die nahende Erkältungszeit also.

Heiß gehandelt wird Weißer Tee übrigens auch zum Abnehmen – könnte gerade in den Wintermonaten hilfreich sein.

5 Basteln und

Handarbeiten

Häkeln, Stricken, Sticken und all die anderen Handarbeiten sind nicht nur was für Omas und Tanten. Und nicht nur Kinder können sich mit größter Hingabe stundenlang ins Basteln mit Blättern, Kastanien, getrockneten Früchten, Moospolstern und anderen herbstlichen Naturmaterialien vertiefen. Selbermachen ist auch bei jungen Menschen mehr und mehr angesagt. Denn gerade im schnelllebigen, digitalisierten Alltag bereiten sinnliche Handarbeiten ein allzu selten gewordenes Wohlgefühl.

Vor allem dann, wenn auch noch etwas Nützliches, Dekoratives oder Tragbares wie warme Socken, kuschelige Schals oder stylische Mütze dabei herauskommen. Man erinnere sich nur an diesen Myboshi-Mützen-Boom vor ein paar Jahren.

6 Waldspaziergänge

Haupt-Auslöser für den Herbstblues ist das schwindende Tageslicht. Dagegen hilft: „Viel rausgehen und Tageslicht und Sauerstoff tanken“, sagt Professor Arno Deister, Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin im Klinikum Itzehoe. Regelmäßig bei Wind und Wetter. Am besten in den Wald. Mehr Sauerstoff gibt’s nirgends sonst.

7 Drachen steigen lassen

Eine der preisgünstigen Freizeitbeschäftigungen, die man sich vorstellen kann! Ob mit gekauftem Drachen aus Stoff oder Plastik oder mit einem selbst gebastelten aus Tüten, Filz, Bast oder Papier: Bläst der Herbstwind ordentlich, kommen selbst Anfänger früher oder später in Fahrt.

Der Klassiker ist die Rautenform mit einer festen Längs- und einer Querachse. Die Schwänze sind nicht nur Zierde; sie stabilisieren den Drachen im Flug. Beim Kauf eines Stoffdrachens sollte man darauf achten, dass dieser eine so genannte Waageschnur hat. Diese Verbindung zwischen Drachen und Flugleine verteilt die Zugkraft auf mehrere Punkte des Gestänges beziehungsweise des Stoffs.

Geeignete Standorte sind freie Flächen, etwa Wiesen oder abgeerntete Felder. Wichtig: weit weg von Flugplätzen, Straßen, Bahnstrecken, Stromleitungen. Nie direkt über anderen Menschen und niemals bei Gewitter.

8 Herbstmärkte

Geben alles her, was man im Haushalt so braucht oder eben auch nicht. Vor allem aber Lebensmittel, die nicht das ganze Jahr über zu haben sind. Dazu noch Leckereien zum Sofortverzehr: heiße Maroni, Flammkuchen, Apfelmost . . .

9 Sauna-Abende

Jaja, eingefleischte Sauna­fans gehen auch im Sommer hin . . . Aber so richtig Spaß macht das Schwitzen vor allem, wenn es draußen kalt und grau ist. Bundesweit locken rund 2300 öffentlichen Saunen, und der Deutsche Sauna-Bund tut viel dafür, dass sich Saunagänger dort wohlfühlen. Nicht die Länge und Anzahl der Saunagänge sind demnach ausschlaggebend für eine relevante gesundheitliche Wirkung, sondern die Regelmäßigkeit. Nun, der Winter wird lang.

10 Spiele-Abende

„Funkelschatz“, zum „Kinderspiel des Jahres 2018“ gekürt, zum Beispiel bringt Licht und Farbe in lange, dunkle Abende. Bei diesem Brettspiel (ab fünf Jahren) geht es darum; „eingefrorene“ Glitzersteine einzusammeln. Für Ältere: Wer ungern seitenweise Spiele-Anleitungen liest, ehe es losgehen kann, ist mit den zeitlosen Gesellschaftsspiel-Klassikern bestens bedient. Unschlagbar: „Monopoly“, „Scrabble“, „Trivial Pursuit“ oder „Activity“. Kennt jeder, kann jeder und mindestens eins davon hat jeder Haushalt im Schrank.