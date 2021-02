Au Backe! Wegen starker Zahnschmerzen soll ein Mann in einer Praxis in Konstanz am Bodensee die Nerven verloren und einen Mitarbeiter mit dem Messer bedroht haben. Nach Angaben der Polizei war der 40 Jahre alte Patient am Montagmorgen mit starken Schmerzen in die Zahnarztpraxis gekommen und hatte ein Schmerzmittel verlangt. Es sei noch kein Arzt in der Praxis gewesen und der Mitarbeiter habe das verschreibungspflichtige Schmerzmittel nicht aushändigen dürfen.

Schließlich habe der schmerzgeplagte Mann randaliert und ein Messer gezogen, als der Mitarbeiter den Besuch bei einem Notdienst empfohlen habe. Nachdem sich der 20 Jahre alte Praxismitarbeiter in Sicherheit gebracht habe, sei der Randalierer geflüchtet. Alarmierte Polizeibeamte konnten ihn später festnehmen und seine Daten aufnehmen. Er wird nun wegen Bedrohung angezeigt, teilte die Polizei mit. Ob und wann er am Montag noch ein Schmerzmittel erhielt, war zunächst nicht bekannt.

