Siegburg Viele Verletzte bei Brand an ICE-Trasse bei Siegburg

Viele Verletzte bei Brand an ICE-Trasse bei Siegburg

Siegburg / dpa

Nach dem großen Brand an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt ist unklar, wie lange die Trasse gesperrt bleibt.

Bei einem großen Brand entlang der Schnellbahntrasse Siegburg-Frankfurt, auf der ICE-Züge mit bis zu 300 Stundenkilometer entlang rasen, sind viele Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach einer Meldung der dpa zufolge von bis zu 40 Verletzten. Die Deutsche Bahn muss zudem schauen, inwiefern die Strecke in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

Man müsse zunächst prüfen, in welchem Umfang Schäden an der Infrastruktur entstanden seien, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. „Erst danach können Aussagen zur Dauer der Sperrung gemacht werden.“

Weiträumige Umleitung in Nordrhein-Westfalen

Fernzüge zwischen Köln und Frankfurt würden weiträumig über Bonn umgeleitet. Neben zahlreichen Verspätungen könne es auch zu Zugausfällen kommen. Zudem sind viele Regionalzüge und S-Bahnen betroffen. Ein Bahn-Sprecher sagte, zur Ursache des Brandes könne man noch „keine abschließende Aussage“ machen. Bei dem Großbrand an einer Böschung waren nach Angaben der Polizei mindestens 40 Menschen verletzt worden.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bittet zudem Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Betroffen sind vor allem Bundesstraßen.