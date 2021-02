Die Fallzahlen bleiben stabil in fast ganz Deutschland - mit leicht steigender Tendenz. Vor allem in Baden-Württemberg ist die Inzidenz weiter niedrig.

Ab einer Inzidenz von 35 sind Lockerungen möglich – das wurde Anfang Februar auf dem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (66/CDU) vereinbart.

Die Schulen und Kitas haben in BW am Montag, 22.02.2021 wieder geöffnet.

Auch weitere Öffnungen sind in Baden-Württemberg möglich, falls die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 stabil erreicht.

In der vergangenen Woche sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72/Grüne), dass das Bundesland als erstes in Deutschland den Grenzwert von 35 erreichen könnte, vielleicht schon Ende dieser Woche. Ist das realistisch? Der Südwesten hatte in der vergangenen Woche stets die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. Bleibt das so, und würden – falls das Land die 7-Tage-Inzidenz von 35 erreicht – Öffnungen im Einzelhandel möglich?

Eine Prognose lässt sich aus den neuen Fallzahlen von Montag, 22.02.2021 ablesen. Allerdings sind die Zahlen am Wochenende und an Montagen in der Regel auch deswegen niedriger, weil manche Gesundheitsämter keine neuen Corona-Zahlen melden und weniger getestet wird. Insofern sind die Zahlen weniger aussagekräftig.

Aktuelle Corona-Fallzahlen für Baden-Württemberg

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 311.485

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 387

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 44,8

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 7.956

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 32

Bisher genesen: 290.392

7-Tage-R-Wert: 1,06

Corona in BW: So viele Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation

Die Lage auf den Intensivstationen ist auch am Mittwoch weiterhin angespannt, beim RKI heißt es dazu für Baden-Württemberg: Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand 22.02.2021,

249 (Vortag: 259) Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 146 invasiv beatmet, das entspricht 58,63 Prozent.

Insgesamt sind derzeit 2.016 Intensivbetten von betreibbaren 2422 Betten belegt.

Das sind 82,83 Prozent.

Neue Daten zu Impfungen gegen Corona im Südwesten heute

Zum Stand der Impfungen gibt es seitens des RKI aktuell nur Daten vom 21.02.2021.

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten in Baden-Württemberg bisher 414.803 Menschen.