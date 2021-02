Ab einer Inzidenz von 35 sind Lockerungen möglich, wurde auf dem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (66/CDU) vereinbart.

Doch Baden-Württembergs Landes-Chef Winfried Kretschmann sprach jüngst von möglichen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen schon ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50.

Frühling rückt näher - und die Menschen wollen raus aus den strengen Corona-Regeln des Lockdowns, der – zunächst – bis 7.03.2021 andauern soll. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72/Grüne) zeigte Verständnis dafür, dass der Lockdown den Menschen „auf den Zeiger" gehe. „Es treten jetzt natürlich Ermüdungserscheinungen ein." Allerdings sei dem Virus egal, „wie wir uns fühlen". Winfried Kretschmann appellierte an die Menschen, sich weiter diszipliniert an die Corona-Regeln zu halten: „Jetzt nicht schlappmachen zum Schluss."

Der nächsten Lockerungen - oder eben auch Verschärfungen oder gar die Verlängerung des Shutdowns wird beim Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (66/CDU) und der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 03.03.2021 entschieden. Wie diese Videoschalte für die Menschen in ihrem Alltag ausgeht, hängt wie zuvor schon von den Fallzahlen ab. Wie ist die Lage aktuell in Baden-Württemberg?

In den vergangenen Tagen hatte der Südwesten die niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland. Das ist auch am Mittwoch so, das Robert-Koch-Institut in Berlin meldete am Morgen eine 7-Tage-Inzidenz von 45,5. Doch aktueller sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts, die täglich abends übermittelt werden.

Neueste Corona-Fallzahlen für Baden-Württemberg

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 313.496

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 1.119

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 47,6

Zum Vergleich: Am Vortag betrug sie 45,5

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 8.000

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 22

Bisher genesen: 292.105

7-Tage-R-Wert: 0,99

Viele Landkreise mit Inzidenz unter 50

Immer mehr Kreise sinken mit der Inzidenz unter Grenzen.

15 Stadt- und Landkreise liegen wieder über der Marke von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen

7 Kreise liegen unter der Inzidenz von 35.

Die niedrigste Inzidenz hat laut RKI der Landkreis Freudenstadt mit 21,1

Corona in BW: Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Die Lage auf den Intensivstationen ist auch am Mittwoch weiterhin angespannt. Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand 24.02.2021 in Baden-Württemberg

244 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

Davon werden 139 invasiv beatmet, das entspricht 56,97 Prozent.

Insgesamt sind derzeit 2123 Intensivbetten von betreibbaren 2440 Betten belegt.

Freie Intensivbetten für Patienten mit Covid-19-Erkrankung: 317.

Das sind die Daten zu Impfungen gegen Corona im Südwesten heute

Ihre erste von zwei nötigen Corona-Impfungen erhielten in Baden-Württemberg bisher 436.296 Menschen.

Die Zweitimpfung haben 229.463 Menschen erhalten.

Die Impfquote in BW bei der Erstimpfung beträgt 3,9 Prozent.