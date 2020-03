Nach der Infektion eines Mannes in einem Altenheim in Bad Rappenau und vier weiteren Fällen im Landkreis Heilbronn ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen in Baden-Württemberg auf 25 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montagmorgen in Stuttgart mit. Unklar war zunächst, welche Auswirkungen die Erkrankung des 1935 geborenen Mannes in Bad Rappenau auf die anderen Bewohner des Heimes hat.