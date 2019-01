Friesenheim Wurfgeschoss von Autobahnbrücke trifft Lastwagen

Friesenheim / DPA

Ein unbekannter Täter hat von einer Autobahnbrücke einen Lastwagen beworfen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war dessen 42 Jahre alter Fahrer am Dienstag auf der A5 bei Friesenheim in der Ortenau unterwegs, als er einen lauten Knall hörte und das Schiebedach zersplitterte. Er selbst blieb unverletzt. Die Polizei nimmt an, dass jemand einen Gegenstand auf das Fahrzeug warf, während der Laster unter einer Brücke durchfuhr. Beamten der Autobahnpolizei fanden weder den Täter noch den Gegenstand. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Polizeimeldung