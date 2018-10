Mönsheim Wütender Anwohner kippt Wasser auf vorbeifahrende Autos

Mönsheim / DPA

Weil sich ein betrunkener Anwohner über Autofahrer in Mönsheim (Enzkreis) aufgeregt hat, kippte er Eimer mit Wasser gefüllt auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Eine 53-Jährige sei am Mittwoch wegen des Schwalls Wasser auf ihrer Windschutzscheibe so erschrocken, dass sie eine Notbremsung einlegte, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Beamten war es anschließend nicht möglich, ein normales Gespräch mit dem uneinsichtigen Anwohner zu führen. Wegen der nassen Fahrbahn habe der Mann vermutlich mehrere Eimer Wasser gegen weitere Autos eingesetzt. Aufgeregt hatte er sich, weil Autofahrer die Straße als Umleitungsstrecke nutzen.

