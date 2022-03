Dass Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus dem Amt entfernen will, ist in Europa spätestens seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine bekannt. Putin hatte das ukrainische Militär aufgerufen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Außerdem gab es schon vor einer Woche Berichte, nach denenSelenskyj ermorden sollen. Inzwischen hat der ukrainische Staatschef offenbarüberlebt.

Wie merkur.de und bild.de berichten, wurden in der ersten Kriegswoche drei Attentate auf Wolodymyr Selenskyj verhindert. Beide Portale berufen sich auf einen Bericht der englischen Tageszeitung „The Times“ . Demnach haben ukrainische Sicherheitsbehörden in der Nacht zu Mittwoch, den 2. März den erstenam Präsidenten gemeldet. Am 4. März wurden zwei weitere Versuche bekannt.