Der Wolf gilt als ein geschützes Wildtier, sein Abschuss ist strengstens verboten. Doch damit könnte es zumindest in Bayern bald vorbei sein. Denn der Freistaat will zur Abwehr von Gefahren und zum Schutz seiner Alm- und Bergbauern den Schutzstatus des Wolfs zurückfahren. Von einer künftig „kontrollierten Entnahme“ ist die Rede, sprich dem gezielten Abschuss einzelner Wölfe.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) sagte am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts, er erwarte, dass es Bewegung in der Sache gebe und der Wolf in der FFH-Richtlinie Natura 2000 der EU nicht mehr als strikt geschützte Tierart aufgelistet werde. Stattdessen könnte der Wolf dort als Art gelistet werden, bei dem eine „kontrollierte Entnahme“ möglich sei. Die bayerische Staatsregierung forderte zudem von der Bundesregierung, die bisherigen Möglichkeiten der europäischen Richtlinie voll auszuschöpfen. Bereits jetzt sei dort vorgesehen, dass der Wolf in Ausnahmefällen abgeschossen werden könne. Diese Möglichkeit sei bisher von Deutschland aber nicht umgesetzt worden.