Wegen eines Feuers in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pforzheim sind etwa 40 Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Aus unbekannten Gründen hatte es am Dienstagabend in der Wohnung gebrannt, wie die Polizei mitteilte. „Sicher ist, dass der Brand in der Küche der Wohnung, im Bereich des Herdes, ausbrach“, hieß es. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand in der Wohnung. Die übrigen 40 Hausbewohner mussten das Gebäude jedoch verlassen - wann sie wieder in ihre Wohnungen zurück können, war unklar. Die Wohnung brannte aus, der Schaden beträgt etwa 100 000 Euro.