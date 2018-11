Achern Wohnmobilunfall auf Autobahn: Ein Verletzter

Achern / DPA

Ein 68 Jahre alter Wohnmobilfahrer ist in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn 5 zwischen Achern und Appenweier (Ortenaukreis) verunglückt und hat sich schwer verletzt. „Die umherfliegenden Trümmer, darunter auch ein Fahrrad, verteilten sich auf alle drei Fahrspuren“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Acht weitere Autos konnten in der Nacht zu Donnerstag nicht mehr ausweichen und fuhren über die Trümmer. Einige Fahrzeuge seien danach nicht mehr fahrbereit gewesen. Weitere Beteiligte wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

