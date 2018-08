Wäschenbeuren Wohnhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Wäschenbeuren / DPA

Ein Feuer hat in Wäschenbeuren (Landkreis Göppingen) den Keller und das Erdgeschoss eines Wohnhauses zerstört. Bei dem Brand am Donnerstagvormittag sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zwei Bewohner hätten den Rauch rechtzeitig gerochen und das Haus verlassen. Ansonsten sei niemand dort gewesen. Ein Mann hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen, die die Flammen rasch löschen konnte. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache im Keller aus. Die starke Hitze beschädigte jedoch auch das Erdgeschoss, so dass das Haus nicht mehr bewohnbar war. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 000 Euro.